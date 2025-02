Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Monza, si pesca tra gli svincolati e arriva Keita Baldé

Ilsul mercato degliha svolto le visite mediche in giornata e oggi inizia ad allenersi in prova per qualche giorno con la squadra del tecnico Salvatore Bocchetti, dopodiché il club brianzolo deciderà se metterlo sotto contratto o meno.è libero sul mercato deglidopo aver rescisso il contratto con i turchi del Sivasspor a inizio gennaio. In carriera ha vestito le maglie di Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Mosca ed Espanyol. Il reparto offensivo del, che ha perso Daniel Maldini ceduto all’Atalanta per 10 milioni di euro, conta di altri cinque elementi: Andrea Petagna, Dany Mota Carvalho, Gianluca Caprari, Samuele Vignato e Silvere Ganvoula,to dallo Young Boys. Negli ultimi giorni dello scorso mercato invernale il vicepresidente e amministratore delegato Adriano Galliani aveva pensato al possibile ritorno di Mario Balotelli, che invece è rimasto al Genoa, dove sta trovando sempre meno spazio con Patrick Vieira in panchina.