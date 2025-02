Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Nicolò Schira: Jovic non vuole lasciare Milano. Il punto

In merito aldel, arrivano importanti novità da, Lukanono, andando in scadenzaIlha provato fino alla fine dela piazzare alcuni giocatori che sembrano non rientrare nei piani tattici del tecnico portoghese Sérgio Conceição. Senza però riuscirci e diversi di loro sono rimasti ancora ao.Proprio in merito aldel, arrivano novità dal noto giornalista ed esperto di, Lukaha rifiutato le possibili destinazioni la sua volontà è di restare ao. L’attaccante serbo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non c’è intenzione di rinnovare il contratto con i rossoneri, dunque a giugno le strade tra i rossoneri e l’attaccante serbo si divideranno.