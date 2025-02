Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Marotta prova lo “sgarbo” a Ibrahimovic. La situazione

Ilè appena finito eppure è già tempo di pensare all’estate, ildovrà fare i conti conche ciper un obbiettivo diNon è un mistero, il grande sogno didelper l’estate è Samuele Ricci del Torino. Dopo aver sistemato l’attacco dove è stato fatto un grosso investimento per Santiago Gimenez, si proverà a farlo anche per Joao Felix, i rossoneri proveranno a farlo anche per il centrocampo dopo il numero 28 del granata è l’obbiettivo numero uno dei rossoneri.A tal proposito come riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, per i rossoneri c’è da fare i conti con l’Inter. Il club nerazzurro del presidente Beppe, in estate molto probabilmente lascerà partire Davide Frattesi e a quel punto punterà tutto sul centrocampista del Torino.