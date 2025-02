Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan, João Felix incanta: il piano per riscattarlo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

si è già preso il. Il classe ‘99 portoghese è diventato ufficialmente un calciatore rossonero da poche ore, ma ha già fatto innamorare di sé milioni di tifosi rossoneri grazie al dolcissimo pallonetto con cui ieri sera ha chiuso i conti contro la Roma ad appena 12 minuti dal suo ingresso in campo al posto di Puliši?. Un esordio praticamente perfetto che fa guardare al futuro con il sorriso. Maè destinato a lasciare il capoluogo lombardo già a giugno, perché il Chelsea lo ha “concesso” ai meneghini solo con la formula del prestito secco, senza alcuna opzione per il riscatto. Per TBR Football, Ibra e Moncada, però, stanno già studiando unper ildelche possa permettere all’ex di Barcellona, Atletico Madrid e Befica di restare all’ombra della Madonnina ancora per molto, perché se il buongiorno si vede dal mattino.