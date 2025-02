Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Fikayo Tomori: ecco perché ho scelto di rimanere a Milano. Le parole

In merito alappena terminato, il difensore delha spiegato la scelta dio, rifiutando il trasferimento.Ilinvernale delha visto diversi giocatori sul punto di lasciare i rossoneri, da Strahinja Pavlovi? passando per Samuel Chukwueze e, alla fine tutti e tre sono rimasti in rossonero, soprattutto i due difensori che con l’arrivo di Sérgio Conceição sono diventati titolari.Proprio il difensore inglese, nel post partita della sfida di San Siro contro la Roma è tornato a parlare di mercato e della sua scelta diin rossonero, nonostante era già definiva la sua cessione in Premier League. Il difensore inglese senza troppi giri diha spiegato che si trova bene ao e non aveva intenzione di andare via, soprattutto dopo anni non facili.