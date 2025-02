Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Fabrizio Romano: Ibrahimovic al lavoro per tenere Joao Felix. L’indiscrezione

In merito aldel, secondo, Zlatanè alperin rossonero.Nella sfida di Coppa Italia trae Roma a San Siro è andato in scena l’esordio con la nuova maglia di Santiago Gimenez,e Riccardo Sottil. Per quanto riguarda i primi due sono stati subito determinanti confezionando il terzo goal che di fatto ha chiuso la partita. Assist del messicano per la prima magia a San Siro dell’attaccante portoghese che con uno scavetto ha superato Svilar.Proprio in merito all’attaccante portoghese,esperto diintervenuto sul suo profilo di instagram ha fatto il punto della situazione, di fatto riprendendo le parole di Geoffrey Moncada pronunciato proprio nella serata di mercoledì. I rossoneri in estate proveranno a riaprire i discorsi con il Chelsea per il trasferimento dell’attaccante portoghese in rossonero a titolo definitivo.