Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers ha convinto Sérgio Conceição. La situazione

In merito aldelhache lo vuole riportare in rossonero in estate per valutarlo.Tra le priorità dei rossoneri nei prossimi mesi ci sarà anche quella di definire il futuro di, il tuttofare belga che ben sta facendo con la maglia della Roma è partito con la formula del prestito secco nello scambio che ha portato a fare il percorso inverso Tammy Abraham.Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico portogheseavrebbe già espresso il desiderio di riportare ao l’esterno belga, cosi da poterlo giudicare ne ritiro estivo e capire se potrà far parte della sua squadra. Molto dipenderà anche dai futuri di Noah Okafor andato al Napoli in prestito con diritto di riscatto e a quello di Samuel Chukwueze.