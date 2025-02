Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, duello all’orizzonte con l’Inter? Nel mirino quel colpo a parametro zero: la situazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24con? Neldei bianconeri c’è: le ultime novità in meritoIlguarda già ai possibili colpi per rinforzare la propria rosa in vista della prossima estate. Sempre nell’attaccante del Lille Jonathan David, accostato anche al.Come spiegato da Sky Sport, nelle scorse settimane l’attaccante del club transalpino aveva dichiarato la volontà di restare in Francia a gennaio, ma non ha ancora rinnovato il proprio contratto e potrebbe cambiare casacca a costo. Possibile derby d’Italia fuori dal campo, dunque, nei prossimi mesi.Leggi suntusnews24.com