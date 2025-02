Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: da Kalulu a Conceicao, passando per Kolo Muani e Renato Veiga. Il punto sui possibili riscatti

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui possibili riscatti Juve. I dettagli

Il Corriere dello Sport di oggi ha fatto il punto sui calciatori attualmente in prestito alla Juve e per cui il club bianconero dovrà decidere o meno se riscattare o acquistare a titolo definitivo.

Praticamente già certi ormai da settimane di una conferma in bianconero anche per la stagione 2024-25 sono Kalulu (che verrà riscattato dal Milan) e Conceicao (il cui trasferimento dal Porto sarà a titolo definitivo). Più dubbi su Kolo Muani (ci sarà da trattare col PSG) e Renato Veiga (tra gli ultimi arrivati e che necessiterà di essere valutato senza fretta).