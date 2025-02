Internews24.com - Calciomercato Inter, pronti tre obiettivi per rafforzare la squadra in estate: ecco di chi si tratta

di Redazione, la società nerazzurra mette nel mirino treper rinforzare la rosa:i nomi La sessione diinvernale dell’si è conclusa con l’arrivo di Zalewski in prestito dalla Roma e le uscite di Palacios al Monza e Buchanan al Villarreal. Inoltre, è stato definito l’acquisto di Sucic dalla Dinamo Zagabria, che arriverà a giugno per 14 milioni più 2,5 di bonus e il 10% su una futura vendita. Sidi un’operazione senza rischi e spese per la sessione attuale, con l’che continua a ottenere buoni risultati, ma al contempo si prepara per una significativa rivoluzione a giugno. Sky Sport ha recentemente rivelato tre nomi caldi per ildella prossima sessione estiva. In porta, l’attenzione è focalizzata su Donnarumma, mentre in difesa Beukema suscitaesse.