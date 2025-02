Internews24.com - Calciomercato Inter, la richiesta di nuovi acquisti di un tifoso e la simpatica risposta di Marotta: «Ci vogliono i dané»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ladidi une ladi: il siparietto prima della partenza per CovercianoTuttosport fa un confronto tra ile quello del Napoli al termine della finestra invernale e prima dello sprint finale nel duello scudetto. Intanto, al presidente nerazzurro Beppearrivano richieste diper l’estate. Questa la, ma anche onesta,– «Volendo riderci su, si potrebbe tirare in mezzo anche il recente mercato. L’ha fatto il minimo, inserendo Zalewski per Buchanan; il Napoli ha venduto Kvaratskhelia e ha preso Okafor e Billing, con Conte che avrebbe ovviamente voluto qualcosa di più. Ieri alla stazione di Rho Fiera prima della partenza dell’per Firenze, alcuni tifosi nerazzurri hanno richiesto a«qualche altro bel colpo quest’estate, mi raccomando».