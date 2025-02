Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri avevano scelto Asensio! Il retroscena sull’affare saltato

Leggi su Internews24.com

di Redazione, i! Ilnella finestra invernale per il talento spagnoloMarcoera stato vicinissimo, in questa finestra invernale di mercato, al. Anche il Corriere dello Sport conferma le voci e le indiscrezioni degli ultimi giorni: ierano pronti a puntare sul talento spagnolo, e lo avrebbero fatto se solo uno tra Correa ed Arnautovic avesse accettato di salutare il club con 6 mesi d’anticipo.– «Ma il mercato è anche quello che poteva essere e non è stato. L’, infatti, avevaMarcos, poi finito al fotofinish prestito all’Aston Vila, per rinforzare l’attacco. Ma avrebbe dovuto partire uno tra Correa o Arnautovic, che invece sono rimasti .