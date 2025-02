Rompipallone.it - Calciomercato, colpo Kean: offerta da una big di Serie A

Ultimo aggiornamento 6 Febbraio 2025 23:00 di Alessandro BastaMoisecontinua a far parlare di sé sul campo, ma intanto qualcosa inizia a muoversi anche in ottica: primada una bigTra le grandi sorprese dell’attuale campionato diA c’è sicuramente Moise. Il bomber italiano era una vera e propria scommessa per la Fiorentina di Raffaele Palladino, anche perché nelle ultime stagioni con la Juventus difficilmente era anche solo entrato in campo e non aveva praticamente mai visto la porta.L’attaccante centrale, invece, si sta scatenando in Toscana, avendo già superato ampiamente la doppia cifra di reti in campionato e proponendosi come uno dei principali candidati al titolo di capocannoniere, al fianco di Retegui. In pochi potevano aspettarsi un exploit del genere, soprattutto per chi non ci ha creduto fino in fondo.