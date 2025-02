Oasport.it - Calcio, l’Inter crolla contro la Fiorentina a Firenze nel recupero del 14° turno di Serie A

Inaspettato crollo delall’Artemio Franchi di, neldel 14°dila. La sfida del 1° dicembre scorso, interrotta al minuto 17 per il malore occorso a Edoardo Bove, è ripresa questa sera sul rettangolo verde toscano ed è stata una disfatta per la formazione di Simone Inzaghi.Un 3-0 inflitto dalla compagine allenata da Raffaele Palladino, con Moise Kean protagonista assoluto con una doppietta (68? e 89?). Il risultato è stato sbloccato da Luca Ranieri al 60?. I nerazzurri, quindi, non hanno sfruttato la possibilità di agganciare il Napoli in vetta alla classifica, rimanendo a -3, mentre i gigliati sono saliti a quota 42 punti (quarti).PRIMO TEMPO –comincia meglio l’inizio della partita e Lautaro Martinez dà segnali chiari di presenza a David De Gea, che respinge il tiro dell’argentino in corner.