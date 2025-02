Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne batte un altro colpo. C’è Mauricio Sanna

Un volto nuovo in casa Asta: il club arancioblù ha annunciato nelle scorse ore l’ingaggio di. Si tratta di un attaccante italo-argentino, classe 1996, con alle spalle già molte esperienze nelitaliano e non solo. Ha mosso i primi passi al Quilmes prima di approdare, nel 2014, all’Atletico Tucuman, squadra della sua città natale, dove ha esordito tra i professionisti nel 2017. Successivamente i è trasferito nel nostro Paese, all’Acireale, e da lì è iniziato il suo percorso tra Serie D edcon il passaggio in varie squadre: Lanusei, Torres, Scalea, Buccino Volcei, Leonzio, Santarcangiolese e Levico Terme. "A, che già da qualche giorno si sta allenando sotto le direttive di mister Stefano Bartoli, la società dà il benvenuto e gli augura buon lavoro".