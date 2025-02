Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti/Promozione. Sogno San Felice, il Campagnola lo sveglia

Leggi su Sport.quotidiano.net

2 san: Vlas, Camillo, Marzi, Parisi, Cavicchioli (1’st Consiglio), Vezzani (20’st Carlucci), Previato, Barilli, Jocic (45’st Vetere), Ricciotti, Chakir (35’st Cortese). A disp. Vioni, Mora, Fontanesi, Vecchia. All. Manfredini SAN: Malagoli, Bagni, Malavasi, Giovannini, Pagano, Martino (45’st Borghi A.), Marchesini (25’st De Boni), Acanfora (30’st Reggiani), Cheli, Stabellini (37’st Bernabiti), Marconi. A disp. Galeazzi, Vilsaint, Borghi T. All. Pizzo Arbitro: Trevisani di Ferrara Reti: 15’st Cheli, 22’st Carlucci, 36’st Marzi Note: espulso al 42’st Malavasi, ammoniti Camillo, Vezzani, Malagoli, Bagni e Marchesini Per un’ora il Sanultimo della classe ha sognato il colpo grosso sul campo del(in foto) secondo nel recupero del match dirinviato per il campo impraticabile, ma poi i giallorossi hanno dovuto incassare la quinta sconfitta di fila, mentre i reggiani (16 risultati utili) salgono a -7 dalla capolista Cdr che ospiteranno domenica nel big match.