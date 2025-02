Ilfattoquotidiano.it - Calciatore espulso insegue i tifosi e spara con una scacciacani: panico a Carpi durante la partita di seconda categoria

Una follia che ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Un26enne, Mirko Uva, è statounadi calcio per dei battibecchi con iavversari e, al fischio finale, ha inseguito in auto gli stessi impugnando unache ha usato perre tre colpi a scopo intimidatorio. Lui e il fratello, presente a sua volta nella vettura, sono stati denunciati per minaccia aggravata in concorso.L’accaduto, come ha riportato il quotidiano il Resto del Carlino, risale a domenica scorsa nella città diin provincia di Modena, dove si è giocata laditra i padroni di casa della Cabassi Unione il Crevalcore, formazione bolognese. Il 26enne, nato a Napoli e residente a Rolo, in provincia di Reggio Emilia, è stato sanzionato dall’arbitro con un cartellino rossola il match per un litigio con iavversari.