Cagliari vs Parma | le probabili formazioni

Scontro cruciale per la salvezza tra due squadre rispettivamente terz’ultima e quart’ultima in classifica, separate da un punto.vssi giocherà domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15 presso l’Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI sardi si trovano al diciassettesimo posto con 21 punti, appena uno sopra i prossimi avversari. La squadra di Nicola sta avendo un rendimento altalenante, come dimostrato nelle ultime cinque partite dove la vittoria è arrivata due volte insieme a due sconfitte ed un pareggio. Ora proverà a sfruttare il fattore casalingo per distanziare una rivale diretta per la salvezza.I ducali inseguono i sardi ad un punto, frutto di un cammino che, soprattutto nelle ultime cinque, due sconfitte, due pareggi ed una vittoria. Peggio, la squadra di Pecchia, ha fatto in trasferta dove ha esultato soltanto una volta, ma dalla Sardegna si dovrà uscire con un risultato positivo per non farsi risucchiare definitivamente dalla zona rossa.