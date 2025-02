«Cacciare i palestinesi da Gaza è pulizia etnica. Ma Trump non ci riuscirà»

Leggi su Open.online

Nomi Bar-Yaacov, avvocata e negoziatrice internazionale che lavora per il Geneva Centre for Security Policy, dice che l’idea di trasferire dagli abitanti è «l’illegalità al potere». L’idea di Donaldè «un orrendo modo, da businessman , di gestire la politica estera: ossia spargere caos da uomo più potente e onnipotente del mondo, per poi vedere cosa può ottenere in cambio.è un maestro della provocazione: questo è il suo modus operandi. Ciò detto, non credo che il suo piano dicome riviera, con tutti icacciati, si avvererà mai». E questo perché «semplicemente non può essere messo in pratica. Così come la conquista di Canada, Groenlandia o del Canale di Panama», dice a Repubblica.L’illegalità al potereSecondo Bar-Yaacov «sunon capisce la complessità del conflitto: a parte il cessate il fuoco in corso che va rispettato, nessun Paese arabo accoglierà così 2,4 milioni di profughi, al massimo piccole cifre — basti pensare al valico di Rafah ancora chiuso.