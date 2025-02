Ilgiorno.it - Busto Arsizio, in ospedale apre un day hospital di eccellenza: inaugurata la sede onco-ematologica

(Varese) – In attesa della realizzazione del nuovo grande polo sanitario di– Gallarate, proseguono nel presidio bustese i lavori di ristrutturazione dei reparti. Durante la Giornata mondiale contro il Cancro nel nosocomio cittadino è stato inaugurato il nuovo day-ematologico. Situata all’interno del Padiglione Shapira, la struttura ospita quattro camere per i trattamenti ognuna delle quali composta da 3-4 letti, per un totale di 14 poltrone donate all’dall’associazione Dudù For You. Gli ambienti sono maggiormente spaziosi, più luminosi, accoglienti e impreziositi da immagini rilassanti che raffigurano mare, montagna, panorami boschivi. Il daycco è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 e somministra chemioterapielogiche ed ematologiche, terapie target o terapie di supporto.