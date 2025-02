Ilfattoquotidiano.it - Burioni contro Chiara Nasti: “Contraria al vaccino? Sbaglia, la pertosse può uccidere i neonati o causare gravissimi danni cerebrali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In gravidanza non si è vaccinatalaperché in quella condizione non farebbe “nulla del genere”. Preferisce che il suo corpo “resti così com’è, senza iniettarci niente”. Lo racconta, influencer da 2,1 milioni di follower su Instagram e moglie del calciatore Mattia Zaccagni, rispondendo sui social a una domanda di un utente. “Gli effetti avversi mi spaventano. Vedo gente che ormai si indigna per tutto – ha aggiunto-. Quasi ti vuole convincere a fare ogni tipo di. I nostri parenti all’epoca non hanno fatto niente di ‘sta roba”. Dizioni che hanno provocato subito la reazione degli esperti pediatri come Antonio D’Avino, Presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), sottolineando che, in base ai dati, “purtroppo oggi dia un mese di vita si può morire”.