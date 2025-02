Buongiorno ancora dubbi per Conte contro l’Udinese | cosa filtra sulle condizioni del difensore

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Napoli Ultimissime – Come sta Alessandro? Emergonodeiper Antoniodelin vista delPer il calcio Napoli ultimissime arrivano anchedi Alessandro. Ilsi è infortunato alla schiena a metà dicembre e dopo quasi due mesi sembrerebbe pronto per tornare realmente a disposizione di Antoniola Roma, il centrale si è seduto in panchina ed emergonosul suo impiego per la partitadi domenica.L’infortunio subito dall’ex Torino è stato anche più grave del previsto. Il suo rientro, infatti, era stato pronosticato tra la garal’Atalanta e quella con la Juventus, mentre solamente all’Olimpico è riuscito ad essere almeno convocato. Non si sono voluti correre rischi, per evitare possibili conseguenzepiù gravi.