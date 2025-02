Anteprima24.it - Buona sanità al Fatebenefratelli: lettera di gratitudine di un paziente

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità operativa complessa di Ortopedia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi Benevento si conferma ancora una volta una eccellenza in Regione Campania.Giorni fa in unainviata al Superiore del FBF Fra Lorenzo Antonio Gamos, unha voluto esprimere la sua più sinceraper le cure ricevute presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi Benevento in occasione del recente intervento di ortopedia a cui si è sottoposto a seguito di una caduta che gli ha causato la rottura della protesi all’anca. L’intervento, particolarmente complesso e di lunga durata, è stato eseguito con grande professionalità e competenza da un’équipe medica eccellente, diretta dal dott. Salvatore D’Auria, alla quale rivolge il più sentito ringraziamento.