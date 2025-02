Buon compleanno Darwin l’8 e 9 febbraio Città della Scienza festeggia il padre dell’evoluzionismo

Leggi su Ildenaro.it

” è il titolo del weekend che con le sue attività in programma andrà in scena al’8-92025. In occasione del 216° anniversarionascita di Charles, infatti, celebra ilDay con un fine settimana speciale dedicato alla scoperta delle teorie evolutive attraverso laboratori interattivi e attività per tutte le fasce d’età. Nei laboratori per i piccoli dai 3 ai 6 anni “Costruiamo l’alberovita!” si terranno una lettura animata e un laboratorio creativo per realizzare uno schema evolutivo personalizzato degli animali. Nell’attività “OK, il becco è giusto!” per i bambini dai 7 ai 10 anni è prevista una simulazione interattiva sull’adattamento dei fringuelli delle Galapagos, con focus sul rapporto tra forma del becco e disponibilità alimentare.