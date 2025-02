Juventusnews24.com - Buffon commenta la Juve di Thiago Motta: «Qualche difficoltà in più del previsto. Da tifosi esterni vediamo sempre una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dice la sua sulla nuovadi: il commento dell’ex portiere e capitano bianconero.ha dettoGianluigi, ex portiere della, ha così parlato all’ANSA della situazione dei bianconeri die non solo.RISULTATI DELLA– «C’è statain più del, ma non posso precisare dove perché solo chi è coinvolto direttamente conosce davverosta andando bene eno. Comesolo i risultati finali».SCUDETTO – «Penso che la classifica attuale rifletta e premi adeguatamente le squadre per i loro risultati. Ritengo che Inter e Napoli manteranno questa posizione fino alla fine della stagione».Leggi suntusnews24.com