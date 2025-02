Uominiedonnenews.it - Brunori Sas, Biografia: Ecco Chi E’ Sua Moglie!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Sas, dalla gavetta al successo, fino alla sua prima partecipazione in gara a Sanremo. Scopri il suo percorso, la sua musica e il legame con lae la piccola Fiammetta.Sas, il viaggio di un cantautore tra musica e vita privataDario, meglio conosciuto comeSas, è un cantautore, compositore, produttore discografico e musicista italiano, nato il 28 settembre 1977 a Cosenza. Il suo nome d’arte è un omaggio all’impresa edile dei suoi genitori, che ha rappresentato un punto d’ispirazione per molti dei suoi brani.Il suo esordio musicale risale al 2003 con il collettivo virtuale italo-svizzero Minuta. Nel 2005 fondò con Matteo Zanobini e Francesca Storai la dream-pop band Blume, pubblicando l’album In tedesco vuol dire Fiore, premiato al Meeting delle etichette indipendenti.