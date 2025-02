Lanazione.it - ’Brooke’ incantata dalla Piazza. Una giornata da turista in città

Leggi su Lanazione.it

Avvistata indel Campo alla nuova enoteca Vini di Toscana la nota attrice Kathrine Kelly Lang, conosciuta ai più come colei che ha dato vita la personaggio di Brooke Logan di Beautiful. L’attrice ha fatto visita alla nostraapprofittando della bellissimadi ieri, fermando a degustare i sapori dei prodotti della nostra terra nel nuovo esercizio commerciale di. Kathrine Kelly Lang è sì conosciuta per Beautiful, ma non solo; infatti sono noti tanti suoi ruoli nella televisione americana come Esperimento di morte del 1996 o il più recente Monolith del 2016. Non è però la prima volta chefa visita nella nostra regione, infatti già questo inverno l’attrice ha passato proprio in Toscana una gran parte del suo tempo, per poi passare da Roma, Venezia e gli studi televisivi delle Iene.