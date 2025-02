Sport.quotidiano.net - Bronzetti torna in campo dopo il netto successo su Halep

Lucia"ritira" Simona. È stata quella contro la verucchiese, l’ultima partita in carriera della ex numero uno del mondo, vincitrice di due slam. L’azzurra si è imposta 6-1, 6-1, un punteggio che non ammette discussioni, al primo turno del torneo di casa per, il Wta 250 di Cluj – Napoca, in Romania. Al ‘Transilvania Open’ si è vista una partita tra un’atleta tonica in piena salute contro un’altra che, nonostante curriculum e talento, era evidentemente agli sgoccioli del suo percorso agonistico. Un match mai realmente in equilibrio, cona strappare subito il servizio ade, a sua volta, a tenerlo con disinvoltura per tutto il set senza concedere palle break fino al 6-1 conclusivo. Nel secondo, la palla break per la rumena è arrivata subito, ma non è stata concretizzata e così la verucchiese ha avuto modo di sprintare fino a un eloquente 3-0.