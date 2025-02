Oasport.it - Brignone e Goggia tocca a voi! Le azzurre attese dal superG mondiale. Gut-Behrami la principale rivale

Dopo la storica medaglia d’oro nel parallelo a squadre, l’Italia sogna il bis ai Mondiali di Saalbach. Oggi infatti è il giorno delfemminile e c’è davvero grande attesa per lee soprattutto per la coppia Federicae Sofia. Inutile nascondere che le aspettative sono alte dopo una prima parte di stagione decisamente di alto livello nella velocità da parte delle due punte di diamante della spedizione italiana.Finora una delle due è sempre salita sul podio nei primi cinquedisputati, con anche una vittoria a testa all’attivo.ha trionfato a Beaver Creek mentresi è imposta in casa a Cortina. L’obiettivo per entrambe è almeno la medaglia, poi da capire di che metallo, visto che comunque la concorrenza di certo non manca.Federica e Sofia hanno già assaggiato la neve di Saalbach in questi giorni con le prove di discesa ed entrambe hanno detto di sentirsi bene e che si aspettano quest’oggi unmolto tecnico e dove bisogna tirare le curve nel modo giusto.