Brignone è argento nel Super Gigante femminile ai Mondiali di Sci Alpino 2025

Il medagliere dell’Italia si arricchisce di un’altra medaglia aidi Scia Saalbach, grazie a Federicache ènella prova didietro all’ austriaca Venier. Completa il podio la norvegese Kjasa Vickhoff Lie. Quinta l’altra azzurra Sofia Goggia, staccata di 24 centesimi dalla vincitrice.NELA SAALBACH: LA GARABellissima la prova della 34enne azzurra che ha subito guadagnato terreno in partenza per poi difendersi nel tratto piùscorrevole e quindi scatenarsi in quello più tecnico giungendo al traguardo in ritardo di appena dieci centesimi dalla vetta.Ciò non è bastato per battere Stefhanie Venier, che ha ancora dimostrato di sapersi adattare sui pendii meno ripidi, guadagnando nelle prime fasi della pista quel vantaggio necessario a stare davanti all’italiana.