Brignone conquista l’argento nel Super G | Avevo tanta pressione tutti si aspettavano qualcosa da me

Nella seconda giornata dei Mondiali di sci alpino in Austria, l’Italia festeggiadi FedericanelG femminile, alle spalle di Stephanie Venier, a 10 centesimi. Medaglie di bronzo per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l’americana Laura Macuga. Sofia Goggia arriva quinta per sei centesimi.Ora è in programma la discesa libera sabato 8 febbraio, dove lapunterà al gradino più alto del podio dopo i due successi in Coppa del Mondo.Medaglia d’argento per: «sida me»Le sue dichiarazioni a Rai Sport dopo la gara:«Presentarsi a un grande evento e farlo nel momento giusto èdi speciale. Ilgigante mondiale era uno degli obiettivi di quest’anno e, nonostante questo tracciato non fosse nelle mie corde, sono riuscita a centrare il risultato.