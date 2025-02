Quotidiano.net - "Bridget Jones è amata perché dà speranza"

È sempre lei, un po’ imbranata e pasticciona, la forza di sorridere e rialzarsi. Ma questa voltadeve fare appello a tutto il suo coraggio e al suo ottimismoda quattro anni ha perso l’amato marito, Mark (Colin Firth), ucciso in un attentato durante una missione umanitaria in Sudan, e lei si ritrova da sola a crescere i suoi due bambini, Billy di dieci anni e Mabel di sei. Ma non è da lei arrendersi e, aiutata dagli amici, tra i quali la ginecologa interpretata da una divertente Emma Thompson e l’amante di un tempo, Daniel (Hugh Grant), affronta questa nuova, difficile fase della vita. Pronta a buttarsi in nuove avventure sentimentali, prima con un aitante ragazzo (Leo Woodal) e poi con il più maturo professore di scienze del figlio (Chiwetel Ejiofor). Quarto film tratto dai romanzi di Helen Fielding, un successo mondiale iniziato nel 2001 con Il diario di, il film di Michale Morris– Un amore di ragazzo sarà dal 27 febbraio al cinema, dopo l’anteprima per San Valentino il 14.