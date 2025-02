Sport.periodicodaily.com - Brescia vs Salernitana: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe inseguono la seconda vittoria consecutiva per avvicinare la zona playoff, le Rondinelle, e per lasciare quella rossa, i granata.vssi giocherà venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl ritorno di Maran in panchina è stato bagnato subito con una vittoria sul campo ostico di Carrara che ha consentito di posizionarsi a ridosso della zona play-off. Le Rondinelle sono ora undicesimi in classifica con 28 punti, a meno due dall’ingresso in post season, ma per raggiungere l’obiettivo serve un filotto di successi.Anche i granata sono reduci dal successo casalingo contro la Cremonese, che rinnova le speranze salvezza, malgrado siano ancora al penultimo posto.