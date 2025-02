Juventusnews24.com - Bremer Juve, il difensore continua a gasare: «Non si tratta di essere forti ma di non arrendersi mai». E gli fanno questa richiesta – FOTO

di RedazionentusNews24, ili tifosi: lae il messaggio pubblicato dal bianconeroIldellaa lanciare messaggi in vista del suo recupero dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo. Nei commenti del post Instagram, i tifosi bianconeri sperano il prima possibile di rivederlo in campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)PAROLE – «La forza, che sia fisica, mentale o emotiva, si costruisce ogni giorno con disciplina, determinazione e atteggiamento. Alla fine, non sisolo di, sidi nonmai».Leggi suntusnews24.com