Calcionews24.com - Brasile, riecco Neymar! O’ Ney fa il suo debutto con il Santos contro il Botafogo – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

ha fatto il suocon ilundici anni dopo l’addio: grande festa per il brasiliano nel suo ritorno a casa Nella notte italiana si è giocato, finita 1-1 ma che verrà ricordata non per il risultato ma perchè, dopo 11 anni,è tornato a giocare con la maglia dei .