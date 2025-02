Brasile campione del mondo 1970

Leggi su Ilnerazzurro.it

Capace di annoverare giocatori del calibro di Gerson, Pelé, Rivelino,Tostão e Jairzinho aveva già geneticamente i cromosomi dello spettacolo. L’artefice di questo miracolo fu il ct brasiliano Zagallo. Il mister, ex ala sinistradeldel 58, riuscì a trovare il giusto equilibrio tra le diverse anime in campo. Il risultato fu davanti agli occhi di tutti perché quelsignificò sentimento e tanto divertimento. Ilaveva un modo di giocare caratterizzato da una fitta rete di passaggi orizzontali alternato a verticalizzazioni improvvise. Le mezzali erano dinamiche e avevano il pregio di seminare il terrore tra le difese avversarie; anche i terzini “salivano” per partecipare alla manovra offensiva. Essi erano parte del coro in un’orchestra dove il capitano Carlo Alberto Torres rappresentava un propellente inesauribile.