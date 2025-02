Lapresse.it - Bper lancia Ops su Banca Popolare di Sondrio

Leggi su Lapresse.it

Il cda diha approvato il lancio di un’offerta pubblica di scambio su tutte le azioni ordinarie didi. E’ quanto si legge in una nota dell’Istituto. L’obiettivo dell’offerta è acquisire l’intero capitale sociale dell’emittente (o almeno una partecipazione pari alla Condizione Soglia o comunque, in ogni caso, almeno pari al 35% più 1 Azione del capitale sociale dell’Emittente) e conseguire il delisting che si ritiene “favorisca gli obiettivi di integrazione, di creazione di sinergie e di crescita del Gruppoe del Gruppo BPmenzionati in precedenza”. E’ quanto si legge in una nota.La comunicazione alla Consob, come da regolamento, avverrà entro 20 giorni. Nel caso in cui, a esito dell’offerta, ivi incluse eventuali proroghe del Periodo di Adesione, l’offerente venisse a detenere – per effetto delle adesioni all’offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile entro la fine del periodo di adesione (come eventualmente prorogato) – una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell’emittente, l’offerente dichiara sin d’ora che non ricostituirà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni dell’emittente.