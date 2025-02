Ilrestodelcarlino.it - Booming, arte rampicante dentro Palazzo Isolani

L’inaspettato mette radici in centro città, trova terreno fertile a, nuova propulsiva serra di idee perContemporary Art Show. La fiera indipendente– diretta come sempre da Simona Gavioli e prodotta da Doc Creativity – torna a Bologna da oggi al 9 febbraio nell’antica dimora su piazza Santo Stefano, con taglio del nastro alle 20. Qui i saloni, gli archivi, gli spazi – compresa la rinascimentale scala elicoidale del Vignola – accolgono e plasmano visioni portatrici di inquietudini, che si riflettono in un caleidoscopio di rimandi architettonici, storici ed estetici, tra tappezzerie damascate e cimeli di famiglia. Quattro le sezioni tematiche, interconnesse, ognuna con un suo main project, una mostra, una programmazione di talk, video e incontri, quattro progetti speciali, due premi e due eventi fuori fiera.