Boom Juve, 25 milioni e si chiude: Giuntoli ha già l'accordo, arriva a giugno

Lasi sta preparando per affrontare il Como, manon sta perdendo neanche un minuto per lavorare al meglio sul mercato: ecco cosa filtra in tal senso.Lantus sta lavorando al seguito di Thiago Motta perché già domani sera scenderà in campo per affrontare il Como di Fabregas. Come dichiarato anche dal tecnico bianconero non sarà una gara semplice, ma la squadra dovrà ripartire con la stessa convinzione messa in campo nella vittoria contro l’Empoli all’Allianz Stadium., 25e siha già(LaPresse) – Tvplay.itMentre il tecnico è impegnato sul campo,è già al lavoro per le prossime sessioni di mercato che arriveranno. Alcuni giocatoriti a gennaio (come Renato Veiga ad esempio), una volta scaduto il prestito, rientreranno nelle rispettive squadre e ci saranno altre mosse da compiere.