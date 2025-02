Quifinanza.it - Bonus pneumatici fino a 200 euro, come ottenere lo sconto sul cambio delle gomme

All’interno della legge di bilancio del 2025 è presente un’agevolazione per l’efficientamento energetico di determinati apparecchi, comunemente chiamataelettrodomestici. Nella norma però non sono inclusi soltanto frigoriferi e televisori, ma anche gliper automobili. Con il finire della stagione invernale, gli automobilisti stanno iniziando a pensare alper passare a quelle estive.Ilpuò aiutare quindi a eseguire questo passaggio, ottenendo unche può arrivareal 30% del costo totale dello pneumatico. Non è però ancora chiara quale sarà la modalità di assegnazione di questo: il click day infatti è ancora in dubbio.funziona il2025Essendo incluso nelelettrodomestici, anche il2025 segue le stesse regole.