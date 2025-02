Lapresse.it - Bonus mamma 2025 anche per due figli: requisiti, a chi spetta

per il, arriva la nuova disciplina così come stabilito con l’ultima Manovra. In particolare ora saràper duee si aprealle lavoratrici autonome. Ma si stringono le maglie per accedere al beneficio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Precisazione dell’InpsL’Inps fa presente che ilè nato come esonero totale della quota di contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici, con un limite massimo fissato a 3mila euro all’anno, in favore delle dipendenti madri con tre o piùa carico, valido fino al compimento del 18esimo anno di età delo più piccolo. Si è passati poi a una sperimentazione per il 2024: ilè stato estesoalle lavoratrici madri con due, fino al compimento del decimo anno di età delo più piccolo.