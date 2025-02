Ilgiorno.it - Bonifici sui conti personali per servizi e beni inesistenti: ex dirigente scolastica deve risarcire 156mila euro

Monza – In tre anni avrebbe intascato oltredai fondi della scuola che dirigeva. Per questo motivo unadi un istituto in provincia di Monza e Brianza è stata condannata dalla Corte deidella Lombardia aquella cifra, dopo che già il gip di Monza in un procedimento penale aveva disposto un sequestro a carico della donna, 54 anni. Ma andiamo con ordine. Secondo le accuse, l'ormai ex "assistente amministrativa di ruolo facente funzioni di Direttore deigenerali e amministrativi" nell'istituto di scuola primaria con una serie didalle piattaforme in uso alla scuola, disposti versocorrenti a lei intestati "o cointestati" e mascherati da "mandati di pagamento" perinformatici mai realizzati o per l'acquisto "di" mai effettuati, avrebbe intascato un totale di oltrein tre anni.