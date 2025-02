Serieanews.com - Bomba Donnarumma: adesso sì che il rinnovo col PSG è a forte rischio

Il Paris Saint Germain esono in uno stallo alla messicana per ciò che riguarda ildel contratto. Esì che ilcol PSG è a(Foto: Ansa) – serieanews.comSe c’è una cosa che il PSG ha sempre saputo fare, è gestire i contratti dei suoi giocatori stellari con cifre da capogiro. Eppure, la recente direzione presa dal club parigino potrebbe cambiare il destino di molti, tra cui Gianluigi.La notizia che circola nelle ultime ore è chiara: per restare a Parigi, Gigio dovrà adattarsi a una nuova realtà, fatta di sacrifici (si fa per dire) e di un contratto che non prevede più il lusso di ingaggi stratosferici, come quelli a cui il club ci ha abituato.Nonostante il contratto dicon il PSG sia in scadenza nel 2026, le voci sul suo futuro si fanno sempre più concrete.