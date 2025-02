Bomba dalla Spagna Arsenal su Lautaro | offerta una cifra folle

Leggi su Ilnerazzurro.it

Martinez è finalmente tornato quello delle giornate migliori. I numeri del solo primo mese del 2025 sono già sufficienti a far dimenticare in un battito di ciglia la chiusura in prepotente affanno dello scorso anno solare. Il capitano dell’Inter ha riacceso il suo entusiasmo e quello dell’intero popolo interista e, di conseguenza, ad accendersi nuovamente sono state anche le voci di mercato sul proprio conto.: l’indiscrezionelascerà l’Inter in estate. Stando a quando riportato inda fichajes.net e poi ribaditoBBC in Inghilterra, nella prossima estate sui tavoli della sede nerazzurra di Viale della Liberazione giungerà un’faraonicaPremier per strappareall’Inter. Il mittente di questa sarà l’, pronta ad offrire ben 120 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’argentino.