Bologna tegola Odgaard | il danese fuori un mese per infortunio

, 6 febbraio 2025 – Un'altraper il. Dopo Orsolini e Ferguson, si ferma anche Jens. Il, uscito malconcio dalla sfida di Bergamo sul finire di primo tempo (dopo un tentativo di recupero lampo su Zappacosta), si è sottoposto ad esami specifici nelle ore successive alla partite per capire l'entità dell', e la diagnosi, in seguito a questi, non è stata affatto morbida per l'attaccante rossoblù. "Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 4 settimane", così ha scritto ilnel suo report quotidiano, mettendo nero su bianco una notizia che tifosi, mister e compagni, avrebbero fatto volentieri a meno di sapere, vista l'importanza dinello scacchiere di Vincenzo Italiano: l'uomo in più, il giocatore di raccordo tra centrocampo e attacco, con i suoi inserimenti e le sue conclusioni verso la porta.