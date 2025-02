Ilrestodelcarlino.it - Bologna, 800 multe in un anno ai ciclisti: metà sotto i portici o sui marciapiedi

, 6 febbraio 2025 - Sono circa 800 lefatte dalla polizia locale ainell'ultimo: in circa ladei casi per circolazioneo sui. A riferirlo è il comandante Romano Mignani nel corso della commissione del Consiglio comunale dedicata a un ordine del giorno proposto da Fdi per chiedere più controlli sulle irregolarità in bici, con particolare riferimento alla guidanelle zone dei lavori del tram. Aumento dei controlli nelle zone dei cantieri "Da quando sono attivi i cantieri del tram, in alcune zone il fenomeno della circolazionesi è evidenziato ancora di più", afferma Mignani. "Per questo negli ultimi mesi abbiamo attivato controlli pressoché quotidiani in vari orari della giornata indirizzati a tutte le categorie di veicoli, con un'attenzione specifica per quelli a due ruote".