Quifinanza.it - Bollette, servizio a tutele graduali su Arera: un risparmio per 12 milioni di clienti

L’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente () ha avviato il nuovo(Stg) anche per ivulnerabili. La decisione della decisione di passare a questo tipo di regime di fornitura dovrebbe essere comunicata entro il 30 giugno. L’Stg è stato pensato per accompagnare gli utenti che non hanno ancora effettuato il passaggio al mercato libero, fuori dal mercato tutelato.Molti di loro sonovulnerabili, persone con più di 75 anni o con un Isee molto basso. Sono inclusi in questa categoria anche coloro che hanno in casa macchinari medici fondamentali per la cura di patologie gravi.IldelIlè stato istituito al momento della fine del mercato tutelato dell’energia, nell’estate del 2024.