Bollette ritorna l’allarme | l’Ue conferma prezzi del gas più alti nel 2025

La crisi energetica non è finita. Idel gas, infatti, continueranno a essere piùdella media quest’anno: il, in sostanza, sarà un anno molto duro per le famiglie e le imprese dal punto di vista delle. Are ciò che viene ripetuto da settimane, con gli allarmi lanciati dalle diverse associazioni a difesa dei consumatori, ora è anche la Commissione europea.In un documento inviato agli Stati membri, l’esecutivo Ue scrive che idel gas resteranno “leggermente piùin media nel” rispetto allo scorso anno. La previsione è che nel corso dell’anno iall’ingrosso possano oscillare tra i 40 e i 50 euro al megawattora.Allarme, idel gas sopra la media nelquindi piùdi quello dello scorso anno e che già sono una costante in questo primo scorcio del, con picchi anche superiori ai 50 euro al megawattora già toccati.