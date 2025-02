.com - Bob Marley avrebbe compiuto oggi 80 anni, gli eventi in suo ricordo

Bob80, organizzati alcunispeciali in suo onore, ecco dove poterli vedereLa famiglia, UMe e Island Records onoreranno l’eredità di Bobcon una celebrazione durante tutto il 2025 per commemorare l’80° compleanno dell’Artista, l’importanza della sua musica e della lotta per giustizia sociale uguaglianza. Le celebrazioni80 avranno inizio con Uprising, un concerto-tributo in live streaming trasmesso dai Tuff Gong Studios della famiglia, a Kingston, Giamaica. Si esibiranno Artisti giamaicani celebri e meno noti, tra cui Mortimer, Bugle, Kumar Fyah, Naomi Cowan, Quan Dajai, Kelly Shane e Alexx A-Game.Molti di loro erano presenti nel film Bob: One Love. Durante il live streaming saranno ripresentate alcune tra le migliori esibizioni dal vivo dei complepassati, singole esibizioni di alcuni Artisti, uno showcase della BobFoundation, e altro ancora.