Boato improvviso poi il ponte crolla di schianto | il video è spaventoso cos’è successo

Un, le esplosioni. Poi ilchedi colpo, per intero, sparendo nel nulla. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di quanto avvenuto nelle scorse ore negli Stati Uniti: le autorità della Contea di Blue Earth, Minnesota, hanno demolito ungravemente compromesso durante le devastanti alluvioni del 2023. Gli esperti hanno utilizzato una serie di esplosioni coordinate per abbattere la struttura della County Road 9 vicino a Mankato. Le immagini mostrano il momento esatto in cui le cariche esplosive, posizionate strategicamente sulle travi portanti, hanno fatto collassare ilsul fiume ghiacciato sottostante. Tutto si è svolto da programma, senza imprevisti, come confermato dalle autorità locali.